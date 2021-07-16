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Рост заболеваемости ковидом в РФ связан со сменой доминирующего штамма

16 июля 2021 09:19
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Рост заболеваемости ковидом в РФ связан со сменой доминирующего штамма

Рост заболеваемости ковидом в РФ связан со сменой доминирующего штамма коронавируса – считает замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он сообщил ТАСС, что, "достигнув максимальных значений, мы выйдем на этап стабилизации, который по эпидемиологическим законам продолжается месяц – полтора".

Лишь затем начнется постепенное снижение заболеваемости. "Насколько уверенно мы будем к этому идти, зависит от соблюдения санитарных правил и вакцинации", – подчеркнул Горелов.

Ранее директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что мир находится на начальном этапе третьей волны пандемии. Всего заразились более 188 млн человек, более 4 млн умерли.

В России зарегистрировано более 5 миллионов 800 тысяч случаев заражения, умерли 146 тысяч человек

Теги: заболеваемость коронавирус новые штаммы

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