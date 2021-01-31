Россияне с 31 января смогут записываться на вакцинацию от коронавируса на портале госуслуг

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С сегодняшнего дня россияне смогут записаться на вакцинацию против коронавируса через портал госуслуг.

Раньше такая запись в регионах работала в тестовом режиме. Сейчас массовая вакцинация от COVID-19 обеспечивается за счёт препарата "Спутник V" центра имени Гамалеи.

С марта привиться можно будет вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор". Также планируется, что со второй половины марта в гражданский оборот поступят первые серии вакцины центра имени Чумакова. Регистрация этого препарата ожидается в середине февраля, передает Радио Маяк.

Фото: Pixabay.com