Россияне отказываются от поездок из-за QR-кодов

154

Путешественники не готовы вакцинироваться ради отпуска, но задумываются о том, чтобы пересесть на авто из-за введения QR-кодов.

Авто Mail.ru спросил своих читателей, как изменились их планы на путешествия в связи с введением QR-кодов на транспорте: оказалось, что многие решили отказаться от самолетов и поездов в пользу личных автомобилей. В опросе приняли участие боле 7 500 человек. Из них почти половина (44%) планирует путешествие по России в ближайшие шесть месяцев.

Более половины (56%) респондентов говорят о том, что они будут пересматривать свои планы на отпуск из-за введения в части регионов QR-кодов при посещении ресторанов и для заселения в отель.

Также больше половины опрошенных (59%) признались, что в случае введения QR-кодов на транспорте в ближайшее время, им придется пересмотреть свои планы на путешествия на ближайшие полгода.

75% людей, принявших участие в опросе, сказали, что введение QR-кодов на транспорте заставит их отдать предпочтение личному автомобилю в тех случаях, когда раньше они планировали совершить путешествие на самолете или поезде.

При этом 39% опрошенных после новости о скором появлении QR-кодов в самолетах и поездах стали чаще задумываться о приобретении собственного автомобиля.

Несмотря на то, что введение QR-кодов, необходимых для покупки билетов на самолет или поезд, станет для многих поводом изменить (или вовсе отменить) запланированные ранее поездки по России, большинство опрошенных (92%) все же не готово вакцинироваться ради путешествий.