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Россияне не снимут маски даже при победе над COVID-19 и отмене «масочного» режима

8 апреля 2021 12:12
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Россияне не снимут маски даже при победе над COVID-19 и отмене «масочного» режима

Как показали результаты общероссийского опроса, проведенного СК «Росгосстрах жизнь» и медицинской компанией «Инвитро», более половины россиян продолжат соблюдать «масочный» режим даже в случае, если все россияне привьются и будет официально объявлено о победе над пандемией и об отмене требования  носить маски. А те, кто решат снять маски, сделают это потому, что доверяют вакцине и хотят вернуться к нормальной жизни.

Абсолютное большинство опрошенных (90%) сообщили, что они надевают маски в той или иной ситуации, чаще всего – там, где есть требование соблюдения масочного режима. В частности, 42% – в общественном транспорте и в тех общественных местах, где есть такое требование. Ещё 38% – в общественном транспорте и во всех общественных местах, включая место работы: в офисах, на производстве и так далее. 

Респондентам предлагалось также ответить на вопрос, продолжили бы они соблюдать «масочный» режим в случае, если бы все россияне привились и то же время было бы официально объявлено о победе над пандемией и об отмене необходимости носить маски. Положительно ответили 53,5% опрошенных, в том числе 59% опрошенных мужчин и 49% женщин.

Чаще других о намерении продолжить соблюдать «масочный режим» говорили молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (68% от числа опрошенных в этой возрастной категории), от 25 до 34 лет (55,5% от числа опрошенных в этой возрастной категории) и от 35 до 44 лет (56%). Среди людей старшего возраста оказалось больше тех, кто после победы над коронавирусом маску носить перестанет (среди лиц в возрасте от 45 до 54 лет таких 55%, среди лиц от 55 до 64 лет – 68%), за исключением лиц старше 65 лет – среди них соблюдать «масочный режим» продолжат 66% из числа опрошенных в этой возрастной категории.

Почти все россияне, которые заявили о желании продолжать носить маску в любом случае, мотивировали это тем, что коронавирус недостаточно изучен и очень опасен, и желанием защитить своих близких и окружающих преклонного возраста.

Из тех, кто заявил, что не будет носить маску после отмены ограничений (46,5% от общего числа респондентов), существенная часть (32,2%, или 15% от общего числа опрошенных) перестанут соблюдать «масочный» режим, так как верят в вакцину. 27,5% (или 13% от общего числа опрошенных) полагают, что к тому моменту в их регионе уже должен быть сформирован коллективный иммунитет. 22% (или 10% от общего числа опрошенных) устали бояться заболеть. 16% (или 8% от общего числа опрошенных) не будут носить маску из-за личных неудобств – запотевания очков, неприятных ощущений на коже и так далее. Наименьшая доля ответивших отрицательно (11,5%, или 5% от общего числа опрошенных) не будут носить маску, так как не верят в опасность коронавируса.

Фото pixabay.com

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