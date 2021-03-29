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Россияне не готовы вакцинировать домашних животных от коронавируса

29 марта 2021 09:50
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Россияне не готовы вакцинировать домашних животных от коронавируса

Россиян, однозначно готовых сделать прививку от COVID-19, — 9%, домашних питомцев однозначно готовы вакцинировать 5% владельцев.

Каждый одиннадцатый россиянин (9%) полностью готов сделать прививку, еще 19% скорее готовы. Однозначно против вакцинации 41%, скорее против — 31%. По сравнению с февралем, ситуация с готовностью россиян сделать прививку, не изменилась, и это при том, что прививочная кампания в разгаре и все желающие продолжают вакцинироваться.

Мужчин, однозначно и скорее готовых сделать прививку, больше, чем женщин: 34 и 21% соответственно. Россияне старше 45 лет заинтересованы в вакцинации больше, чем молодежь (34%). Среди респондентов с зарплатой от 80 тыс. руб. готовых сделать прививку больше всего: 35%.

В апреле 2021 года в гражданский оборот поступит вакцина «Карнивак-Ков», предназначенная для профилактики коронавирусной инфекции у пушных зверей, собак и кошек. Однозначно и скорее готовы сделать прививку питомцу 17% владельцев кошек и 19% владельцев собак.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 426
  • Время проведения: 18—22 марта 2021 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, не делавшее прививку от коронавируса
  • Размер выборки: 1600 респондентов

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