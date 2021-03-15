Россиянам рассказали, когда начнется нормальная жизнь после пандемии

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Замдиректора НИИ гриппа имении Смородинцева Дарья Даниленко рассказала, когда жители России смогут начать возвращаться к нормальной жизни после пандемии.

По прогнозу специалиста, который публикуют «Известия», это произойдет в середине лета. Чтобы так и вышло, нужно обеспечить нарастающие темпы вакцинации.

Для стабилизации ситуации достаточно более половины носителей антител. Однако для популяционного иммунитета необходимо 70-80% так называемой иммунной прослойки населения. По данным на 14 марта, число новых случаев коронавируса в России за сутки выросло на 10 тыс. 83, умерли 395 пациентов, выздоровели 9 тыс 232 человека.

Фото: Pixabay.com