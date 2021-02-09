Россиянам, переболевшим COVID, могут снизить пенсионный возраст

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В России предложили снизить пенсионный возраст для всех, кто переболел коронавирусом. С инициативой выступили в партии «Коммунисты России». Об этом рассказал председатель ЦК партии Максим Сурайкин.

«Предлагаем сократить возраст выхода на пенсию всем, кто переболел коронавирусом согласно данным медицинской карты», – говорится в обращении, которое направлено в Госдуму.

Возраст выхода на пенсию предлагается вернуть к дореформенному стандарту, когда женщины выходили на заслуженный отдых в 55 лет, а мужчины – в 60 лет. Максим Сурайкин пояснил, что после COVID работоспособность человека снижается, к тому же может привести к сокращению продолжительности жизни, пишет РИА Новости.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Пенсионном фонде рассказали, кто из россиян выйдет на пенсию раньше срока в 2021 году. Это граждане, которые имеют право на более ранний выход на отдых по специальным причинам или по состоянию здоровья.

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