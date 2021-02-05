Россиян предупредили о недопустимости физических нагрузок после вакцинации

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После прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V» нужно минимизировать физические нагрузки в течение полутора-двух дней. Об этом в пятницу, 5 февраля, заявил директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если человек привык регулярно заниматься теми видами спорта, которые требуют длительной выносливости — бег на длинные дистанции, бег на лыжах на несколько десятков километров, плавание продолжительное, то просто надо снизить немного нагрузку, в полтора-два раза, не доводить себя до изнеможения», — цитирует его ТАСС.

Ученый объяснил это тем, что длительные физические нагрузки на выносливость затрудняют синтез белка, в процессе которого в организме образуются антитела к коронавирусной инфекции. Помимо того, лишние затраты энергии могут привести к нехватке глюкозы и сахара в организме, так как оба процесса требуют много энергетических ресурсов, пишут "Известия".

23 января вице-президент «Национального фитнес-сообщества» Елена Рябинкова рассказала, что переболевшим COVID-19 людям противопоказаны физические упражнения на открытом воздухе в холодное время года.

Фото: Pixabay.com