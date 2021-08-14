Россия третий день подряд обновляет максимум по числу смертей от COVID-19

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За минувшие сутки в России зарегистрировали 819 смертей пациентов с COVID-19 — это уже третий рекорд подряд, следует из данных оперативного штаба.

Так, в Москве умерли 57 человек, в Санкт-Петербурге — 42, в Иркутской области — 39.

Накануне сообщалось о 815 летальных исходах. Общее число умерших за время пандемии достигло 169 683 человек.

Число новых случаев COVID-19 составило 22 144 (днем ранее было 22 277), у 8,2 процента заразившихся нет симптомов. Выписались после лечения 19 550 человек. Темп прироста заболеваемости, как и в два предыдущие дня, остается на уровне 0,34 процента, сообщает РИА Новости.