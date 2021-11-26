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Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом – снижение числа инфицированных наблюдается третью неделю подряд. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в программе "Вести" на телеканале "Россия".

Он привёл пример 53 государств Европейского региона.

Рост заболеваемости наблюдается в западных странах – в Германии, Австрии, Дании, Ирландии. В восточной части Клюге выделил Белоруссию, Россию, Болгарию и Румынию, где, судя по всему, пик уже пройден.

При этом представитель ВОЗ попросил россиян и дальше придерживаться превентивных мер – тем более, что в некоторых странах Восточной Европы пока не видно сокращения числа смертей от COVID-19.