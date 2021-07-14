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Россия находится на четвертом месте по числу заболевших COVID-19

14 июля 2021 13:37
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Россия находится на четвертом месте по числу заболевших COVID-19

Россия находится на 4 месте по числу заболевших коронавирусом из-за малого числа привитых относительно Британии, США, но постепенно иммунная прослойка будет укрепляться, а число заболевших – снижаться. Это пояснил РИА Новости врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"У нас сейчас болеют те, кто раньше не контактировал с вирусом, поэтому такая картина", – сказал Жемчугов, отвечая на вопрос, почему Россия на таких высоких позициях по числу новых случаев COVID.

Ранее ВОЗ представил статистику, что Россия находится на четвертом месте по количеству случаев заражения коронавирусом. Накануне в стране, согласно данным федерального оперштаба, было выявлено 24 700 новых заболевших. Привиты почти 29 млн россиян.

Фото: Pixabay.com

Теги: заболеваемость коронавирус

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