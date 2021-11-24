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Россия может в течение трех месяцев достичь необходимого уровня коллективного иммунитета к ковиду, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, это произойдет, если охват вакцинацией увеличится в 4-5 раз.

Отвечая на вопрос, поможет ли введение системы QR- кодов снизить заболеваемость к Новому году, специалист отметил: "Если ее введут де-факто, на федеральном уровне, то, конечно, поможет".

Добавлю – правительство России 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Предполагается, что эти нормы будут действовать до 1 июня 2022 года, причем до 1 февраля граждане, не получившие QR- код, могут предъявлять отрицательные результаты ПЦР-теста на ковид, а после 1 февраля такая возможность будет только у людей с медицинским отводом от прививки, передает Радио Маяк.