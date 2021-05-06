Россия легче других стран переживает пандемию коронавируса

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Ученые и раньше высказывали предположение о том, что россияне защищены неспецифическим иммунитетом.

Гипотезу высказал академик Чумаков еще в 60-е годы прошлого века. Он тогда предположил, что живая вакцина от полиомиелита может смягчать течение гриппа. Эту теорию ученые института проверили относительно коронавируса, – сообщил директор центра Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия".



Вакцина от коронавируса, созданная в центре Чумакова, с эффективностью 85 процентов, вызывает иммунный ответ. КОВИ-ВАК стала третьим препаратом, который может защитить от тяжелого течения болезни, передает Радио Маяк.