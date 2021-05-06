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Россия легче других стран переживает пандемию коронавируса

6 мая 2021 10:10
82
Россия легче других стран переживает пандемию коронавируса

 Ученые и раньше высказывали предположение о том, что россияне защищены неспецифическим иммунитетом.

Гипотезу высказал академик Чумаков еще в 60-е годы прошлого века. Он тогда предположил, что живая вакцина от полиомиелита может смягчать течение гриппа. Эту теорию ученые института проверили относительно коронавируса, – сообщил директор центра Айдар Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия".

Вакцина от коронавируса, созданная в центре Чумакова, с эффективностью 85 процентов, вызывает иммунный ответ. КОВИ-ВАК стала третьим препаратом, который может защитить от тяжелого течения болезни, передает Радио Маяк.

Теги: иммунитет коронавирус пандемия

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