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Российские врачи написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавируса, в том числе артистам и политикам. Они предложили показать «красные зоны», реанимации и морги, чтобы изменить их мнение.

«Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Однако, учитывая то, сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдём время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц. Может, после этого вы измените свою позицию, и меньше людей будет умирать», – говорится в письме.

Письмо подписали 11 врачей, в том числе главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, главный врач больницы №52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова столичного департамента здравоохранения Валерий Вечорко, главный врач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода и другие. Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России.

Добавим, накануне премьер Михаил Мишустин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу по России – чуть выше 50%, и этого недостаточно, поэтому нужно наращивать темпы прививочной компании, передает Радио Маяк.