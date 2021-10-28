Российские власти перезапускают кампанию по пропаганде вакцинации

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По информации “Ъ”, внутриполитический блок администрации президента занялся организацией новой информационной кампании в сфере вакцинации от коронавируса.

Предыдущая признана неэффективной в том числе из-за недостаточного внимания к регионам и слишком агрессивной агитации. К разъяснительной работе подключат волонтеров и экспертов. Последние на круглом столе в среду рекомендовали властям четче провести логическую связь между отменой коронавирусных ограничений и вакцинацией, учредить отдельный орган, занимающийся прививочной кампанией, и использовать опыт именных приглашений.

О том, что в ближайшее время кампанию по пропаганде вакцинации ждет перезагрузка, “Ъ” рассказали два источника, близкие к администрации президента (АП): в информационную работу активно включается внутриполитический блок Кремля, пояснили они. Это подтверждает и источник “Ъ” в АП. По его словам, сейчас в администрации регулярно проходят брифинги и совещания по этой теме, а поручение вплотную заняться этой темой поступило от первого замглавы АП Сергея Кириенко.

Ранее пропагандой прививок в основном занималась АНО «Национальные приоритеты», но федеральные власти пришли к выводу о недостаточной эффективности информационной работы по этому вопросу.

16 октября вице-спикер Госдумы Петр Толстой даже заявил, что государство проиграло информационную кампанию против коронавируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тоже признал, что государство не все сделало в плане информационного разъяснения безальтернативности и важности вакцинации. По данным портала «Стопкоронавирус», по состоянию на 22 октября полную вакцинацию прошли 49,1 млн россиян, а первым компонентом привиты 53,5 млн.