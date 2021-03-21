Российские ученые развеяли связанные с вакцинацией против COVID-19 заблуждения

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Российские ученые в беседе с RT развеяли связанные с вакцинацией против COVID-19 заблуждения о бесплодии и возможности заражения коронавирусной инфекцией, передает РИА Новости.

Как пояснил молекулярный биолог Максим Скулачев, в существующих одобренных препаратах есть маленький фрагмент вируса — один ген, "даже половика этого гена".

"Конечно, никакой коронавирусной инфекции это дать не может", — заметил он.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов пояснил, что эффективность и безопасность прививки — это ключевые параметры. Производитель, регистрируя ее, действует строго международному протоколу при ее одобрении.

Ученые также развеяли миф о возникновении риска бесплодия после вакцинации. По словам Скулачева, это — "полная ересь".