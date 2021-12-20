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Российские препараты от коронавируса находятся в высокой степени готовности

20 декабря 2021 09:08
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Российские препараты от коронавируса находятся в высокой степени готовности

Российские препараты от коронавируса находятся в высокой степени готовности, клинические исследования могут начаться в ближайшее время. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия".

По данным директора центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, исследования препарата на основе "коктейля моноклональных антител" могут начаться 5-10 января и продлиться около двух-трех месяцев. Второй препарат разработан на основе низкомолекулярной химии, которая, по словам Гинцбурга, будет давить размножение вируса у больных, в том числе у тех, которые находятся в тяжелом состоянии. Исследования этого лекарства должны начаться во второй половине 2022 года.

Третий препарат от ковида получил название "Фтортизенон" и сейчас проходит вторую стадию клинических исследований.

Теги: Вакцинация Коронавирус

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