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Роспотребнадзор выявил случаи прохода ростовчан в ТЦ по QR-кодам утюга и курицы

9 декабря 2021 17:28
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Охранники на входах в места общественного пребывания формально выполняют свои обязанности по проверке у них QR-кодов о прививках от коронавируса.

Специалисты Роспотребнадзора выявляют случаи, когда из-за формального отношения проверяющих жители Ростовско  области проходят в торговые центры и на вокзалы по QR-кодам утюга, стиральной машины или курицы, сообщил журналистам глава регионального управления ведомства Евгений Ковалев, передает РИА Новости.

По его словам, жители региона зачастую находятся в торговых центрах и на вокзалах без масок, а охранники на входах в места общественного пребывания формально выполняют свои обязанности по проверке у них QR-кодов о прививках от коронавируса.

"Да, вроде подносится туда (к QR-коду) телефон либо другое считывающее устройство, по факту же мы неоднократно засвидетельствовали проход (в общественные места) по QR-коду, например, относящемуся к утюгу, либо стиральной машине, либо к курице. Это, к сожалению, есть", - сказал Ковалев.

Он напомнил, что на сегодняшний день в Ростовской области регистрируется достаточно высокий уровень заболеваемости коронавирусом, хотя загрузка ковидных госпиталей несколько снизилась. По мнению Ковалева, в действующем постановлении регионального правительства ограничительные меры хорошо сбалансированы.

Согласно документу, в частности, при посещении большинства общественных мест, включая торговые центры, вокзалы, театры, фитнес-центры, необходимо предъявлять сертификат о прививке, справку о перенесенном заболевании либо медотвод от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом.

 

Фото:   РИА Новости / Кирилл Каллиников

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