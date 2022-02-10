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Роспотребнадзор: в России разрешены испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19

10 февраля 2022 22:54
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Процедура тестирования напоминает всем известную реакцию Манту.

В России разрешены испытания кожного теста, который определит, есть ли у человека клеточный иммунитет к возбудителю COVID-19 и пора ли ему вакцинироваться или ревакцинироваться. Об этом «Известиям» сообщили в Роспотребнадзоре.

«Разрешены клинические испытания кожного теста «КоронаДерм PS». Тест разработан НИИ эпидемиологии и микробиологии имена Пастера Роспотребнадзора и предназначен для определения клеточного иммунитета к возбудителю COVID-19», — сказали в пресс-службе ведомства.

Как ранее рассказал «Известиям» директор НИИ им. Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян, процедура тестирования напоминает всем известную реакцию Манту. Инъекционный препарат содержит антиген к SARS-CoV-2 и вводится под кожу, результат определяют по диаметру папулы через 72 часа после инъекции. Положительный тест показывает, что у обследуемого есть клеточный иммунитет, отрицательный означает, что нужно вакцинироваться либо ревакцинироваться.

Тестирование даст системе здравоохранения удобный инструмент для определения клеточного иммунитета к COVID-19. ПЦР-тест на антитела не дает полного представления о том, сталкивался ли человек с инфекцией и сформирована ли у него на возбудителя ковида клеточная память.

Сейчас тестирование на клеточный иммунитет можно проводить лишь в специализированных лабораториях, реагенты для него достаточно дорогие. После выхода на рынок кожного теста «КоронаДерм PS» тестирование на клеточный иммунитет к возбудителю COVID-19 станет рутинной массовой процедурой, которую сможет сделать любая медсестра.

Идея разработать простой и доступный тест на клеточный иммунитет пришла ученым НИИ им.Пастера Роспотребнадзора в рамках исследования популяционного иммунитета, которое институт в сотрудничестве с другими исследовательскими и медицинскими организациями проводит в 26 регионах России, а также в Белоруссии и Киргизии. Это самое масштабное исследование популяционного иммунитета в мире.

Доклинические испытания кожного теста «КоронаДерм PS» проведены НИИ Пастера Роспотребнадзора самостоятельно.

Согласно данным из государственного реестра разрешенных клинических испытаний, исследования пройдут в период до 30 апреля на базе Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья с участием 460 добровольцев в возрасте от 18 лет.

 

Фото:    pixabay

Теги: Коронавирус

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