Роспотребнадзор требует соблюдать 14-дневный карантин по возвращении из стран Африки, где обнаружен штамм "омикрон"

150

Роспотребнадзор требует соблюдать 14-дневный карантин по возвращении из некоторых стран Африки, где обнаружен штамм "омикрон". Об этом сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

"Мы вынуждены требовать соблюдения 14-дневного карантина по возвращении. По оперативным данным, речь идет о нескольких сотнях наших граждан", - сказала она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве.

Попова также отметила, что "рисковыми" странами сейчас являются ЮАР, а также сопредельные африканские государства, Китайская Народная Республика, Великобритания и ряд других стран, которые сегодня уже объявили об обнаружении штамма.

"Большинство перечисленных стран уже были в перечне тех, с кем пока не возобновлено регулярное сообщение", - заявила она.

Фото: pixabay