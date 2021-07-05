Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольяттинский спортсмен Владислав Абрамов выиграл бронзовую медаль в парном разряде.
В Греции прошел чемпионат Европы по теннису среди слабослышащих спортсменов
В Самарской области задержали граждан, незаконно выловивших более 1400 раков
В Самарской области задержали граждан, незаконно выловивших более 1400 раков
Режиссер Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса
Режиссер Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса
Кипр признаёт российские сертификаты о вакцинации
Кипр признаёт российские сертификаты о вакцинации
В Самарской области машина врезалась в дорожный знак и переворачивается в кювет
В Самарской области машина врезалась в дорожный знак и переворачивается в кювет
МЕГА Самара открыла «Твой доступ к активной и здоровой жизни»
МЕГА Самара открыла «Твой доступ к активной и здоровой жизни»
В рамках работы выставки «Волга. Самарская Лука» состоится интервью с авторами работ
В рамках работы выставки «Волга. Самарская Лука» состоится интервью с авторами работ
«ЕЭС-Гарант» представил энергосервисные решения колледжам Тольятти
«ЕЭС-Гарант» представил энергосервисные решения колледжам Тольятти
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.62
0.71
EUR 87.07
0.66
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают к участию в фестивале скандинавской ходьбы «Золотые Жигули»
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
Грушинский в Самаре: ПРОГРАММА
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Роспотребнадзор оценил ущерб российской экономике от коронавируса

5 июля 2021 11:37
112
Роспотребнадзор оценил ущерб российской экономике от коронавируса

В 2020 году пандемия коронавируса нанесла экономике России ущерб в размере почти 1 трлн руб. в стоимостных показателях. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году», выдержку из документа приводит «РИА Новости».

По данным ведомства, без учета потерь непроизведенного ВВП ущерб составил более 997,06 млрд руб., это в 1,4 раза больше, чем суммарный урон от остальных инфекционных болезней.

В прошлом году прямые затраты на лечение больных в стационарах составили около 183 млн руб., а итоговые затраты на тестирование — 108 млрд руб., заявили в Роспотребнадзоре. Не менее 515 млрд руб. из бюджета было выделено на некоторые прямые выплаты для поддержки населения и предприятий, еще порядка 189,4 млрд руб. — непосредственно на организацию и оказание медпомощи больным COVID-19, пишет РБК.
Фото: Pixabay.com

Теги: коронавирус ущерб экономика

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Москве началось исследование «Спутника V» для подростков
05 июля 2021, 12:54
В Москве началось исследование «Спутника V» для подростков
В течение всего периода дети будут под постоянным наблюдением врачей. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
83
В Самаре заболели 111 человек.
04 июля 2021, 15:21
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре заболели 111 человек. Здравоохранение
565
В Самарской области за сутки на 4 июля выявлены 191 заболевших коронавирусом
04 июля 2021, 13:12
В Самарской области за сутки на 4 июля выявлен 191 заболевший коронавирусом
За сутки еще 10 человек умерли. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
500
В центре внимания
Карта жителя Самарской области теперь и в Instagram
5 июля 2021  11:29
Карта жителя Самарской области теперь и в Instagram
133
В Самаре переименуют остановку Улица Энтузиастов»
5 июля 2021  10:34
В Самаре переименуют остановку «Улица Энтузиастов»
154
«Ласточка» между Тольятти и Самарой будет ездить до 31 августа
5 июля 2021  09:43
«Ласточка» между Тольятти и Самарой будет ездить до 31 августа
188
В Самарской области за сутки на 4 июля выявлены 191 заболевших коронавирусом
4 июля 2021  13:12
В Самарской области за сутки на 4 июля выявлен 191 заболевший коронавирусом
506
Сейчас главная задача – качественно выполнить работы текущего года.
2 июля 2021  20:17
В Жигулёвске Дмитрий Азаров провёл совещание, посвящённое качеству благоустройства общественных пространств
4265
Весь список