Роспотребнадзор оценил ущерб российской экономике от коронавируса

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В 2020 году пандемия коронавируса нанесла экономике России ущерб в размере почти 1 трлн руб. в стоимостных показателях. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году», выдержку из документа приводит «РИА Новости».



По данным ведомства, без учета потерь непроизведенного ВВП ущерб составил более 997,06 млрд руб., это в 1,4 раза больше, чем суммарный урон от остальных инфекционных болезней.



В прошлом году прямые затраты на лечение больных в стационарах составили около 183 млн руб., а итоговые затраты на тестирование — 108 млрд руб., заявили в Роспотребнадзоре. Не менее 515 млрд руб. из бюджета было выделено на некоторые прямые выплаты для поддержки населения и предприятий, еще порядка 189,4 млрд руб. — непосредственно на организацию и оказание медпомощи больным COVID-19, пишет РБК.

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