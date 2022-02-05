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Роспотребнадзор отменил 14-дневную изоляцию для контактировавших с больными ковидом, следует из постановления главы ведомства Анны Поповой, опубликованного в субботу на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.

Документ признает утратившим силу пункт 3.8 санитарно-эпидемиологических правил о профилактике новой коронавирусной инфекции от 22 мая 2020 года, который обязывал лиц, контактировавших с больными ковидом, находиться в изоляции не менее 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным.

Ведомство также пояснило, что отмена карантина для контактировавших с больными ковидом распространяется на тех, кто был на изоляции до вступления документа в силу. "Постановление Роспотребнадзора об отмене карантина для контактных вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, то есть с 6 февраля. При этом, так как норма носит процессуальный характер, то она относится и к тем, кто был изолирован до 6 февраля как контактный. Таким образом, если вы находитесь на изоляции как контактный, то после 6 февраля изоляция для вас отменяется", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, Роспотребнадзор отменил обязательный тест на коронавирусную инфекцию для пациентов, лечение которых длится семь и более дней. "Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведения лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются без лабораторного обследования на COVID-19, если время лечения составляет семь и более календарных дней", - следует из постановления.

Если лечение длится менее семи дней, выписка пациента производится после получения одного отрицательного результата теста на COVID-19, проведенного не ранее чем через три для после получения положительного теста, уточняется в документе. Постановление вступит в силу 6 февраля 2022 года.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС