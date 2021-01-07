Роспотребнадзор назвал стабилизирующейся эпидемиологическую обстановку по коронавирусу

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное совещание с регионами по коронавирусной инфекции, передает ТАСС. В ходе совещания было отмечено, что эпидемиологическая обстановка в России стабилизируется, сообщается в четверг на сайте Роспотребнадзора.

"В ходе селекторного совещания отмечено, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в России характеризируется как стабилизирующаяся, отмечается замедление темпов роста заболеваемости COVID-19", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что суточный показатель заболеваемости за последнюю неделю снизился с 18,9 до 16,5 на 100 тыс. населения.

"Охват тестированием в праздничные дни благодаря организации работы лабораторий Роспотребнадзора, государственных медицинских организаций и коммерческих лабораторий удалось удержать на уровне 244,8 на 100 тыс. населения в сутки при регламентируемом не ниже 200 на 100 тыс. населения", - отмечается в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что за первую неделю января колл-центром ведомства было обработано более 27 тыс. звонков по вопросам профилактики коронавируса, актуальной эпидемиологической ситуации, тестированию, требованиям масочного режима, а также вопросам защиты прав потребителей, пострадавших из-за последствий пандемии.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС