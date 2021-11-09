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Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь анализы, пройти обследования.
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Роспотребнадзор: как правильно подготовиться к вакцинации от коронавируса

9 ноября 2021 17:08
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Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь анализы, пройти обследования.

Роспотребнадзор напоминает, что в Российской Федерации проходит массовая бесплатная вакцинация от новой коронавирусной инфекции.

Как подготовиться к прививке

1. Поможет ли антигистаминное лекарство (от аллергии) до или после прививки уменьшить реакцию на вакцину, избежать повышения температуры, боли и отека в месте укола?

- Нет, такая медикаментозная «подготовка» не нужна. Более того, она только навредит. Как показало недавнее исследование, прием антигистаминных препаратов может негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации. Антигистаминные могут понадобиться пациентам, у которых есть соответствующий аллергический анамнез. Если они принимают такие препараты по назначению врача на регулярной основе, прерывать прием в связи с прививкой не стоит. Всем остальным гражданам эти препараты не показаны.

2. Что делать, если после прививки возникает гриппоподобный синдром – повышается температура, болит голова и др.?

- Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть — это нормально. Допускается симптоматическая терапия – можно принять парацетамол. Если нужен более выраженный эффект – примите ибупрофен. В целом оба эти препарата обладают жаропонижающим, противовоспалительным и обезболивающим эффектами. После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи. При появлении симптомов, в том числе ОРВИ у привитого человека, нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест. При этом люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легко и не имеют осложнений.

3. Что делать, если человек все-таки не уберегся и после первой прививки подхватил коронавирус?

- В этом случае вторая доза вакцины не вводится.

4. Что делать людям с хроническими заболеваниями (хронический гастрит, другие заболевания ЖКТ, артериальная гипертония и др.)?

- Людям с любыми хроническими заболеваниями нужно прививаться в первую очередь, поскольку они находятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений COVID-19, но перед вакцинацией нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

5. Нужно ли перед вакцинацией сдать какие-нибудь анализы, пройти обследования?

- Таких требований нет. Главное, чтобы у вас в день вакцинации было нормальное самочувствие. Перед прививкой пациента осматривает врач, измеряет давление, проверяет температуру, и состояние слизистых (нос, горло), чтобы исключить острые заболевания. Сдавать ПЦР-тест или тест на антитела к коронавирусу, чтобы убедиться, что вы не перенесли заболевание бессимптомно, личный выбор каждого.

6. Можно ли принять успокоительные препараты перед вакцинацией, чтобы не волноваться?

Да, можно. На фоне тревоги, стресса может подниматься давление. Поэтому в день вакцинации рекомендуется с утра проконтролировать давление и, если нужно, принять гипотензивные препараты, назначенные вам лечащим врачом.

7. Если человек аллергик, есть ли риск получить реакцию на вакцину?

Если вы аллергик, обязательно сообщите об этом врачу перед прививкой. Врач порекомендует, какой вакциной привиться, у них разный состав.

Теги: Вакцинация

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