Режиссер клипов МакSим Вадим Шатров умер от COVID-19 в 45 лет

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Режиссер и друг певицы МакSим Вадим Шатров скончался от коронавируса. Об этом во вторник, 29 июня, сообщила его жена Жанна Кораблева на своей странице в Facebook, передают "Известия".

«Сегодня под утро умер мой муж Вадим. Поражение легких 55%. Друзья, я нахожусь в непонятной для меня ситуации…Ковид пришел в мою семью и забрал у нас с Софи Вадима! Я ни разу в жизни не была в такой ситуации», — говорится в сообщении.

Кораблева рассказала, что на данный момент тоже болеет COVID-19 и находится рядом с дочерью Софи.

«Прошу вас, умоляю, пишите только конкретно, что мне делать, приму любую помощь, любой совет. Я обязательно буду держать вас в курсе дела — что и как происходит. Буду благодарна любому конкретному опыту. Сказать, что я потеряна, — ничего не сказать. Услышала много слов поддержки от близких друзей и знакомых — благодарю», — добавила она.

Ранее, 22 июня, Вадим Шатров сообщил на своей странице в Facebook, что находится «на самой передовой борьбы между жизнью и смертью, без большей части легких и в целом в подавленном состоянии».

Режиссеру было 45 лет. Последней его работой стал клип для певицы МакSим «Спасибо», сообщает.

Фото: Instagram.com/@youtubebuddha/"Известия"