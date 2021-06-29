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Режиссер клипов МакSим Вадим Шатров умер от COVID-19 в 45 лет

29 июня 2021 16:20
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Об этом во вторник, 29 июня, сообщила его жена Жанна Кораблева.

Режиссер и друг певицы МакSим Вадим Шатров скончался от коронавируса. Об этом во вторник, 29 июня, сообщила его жена Жанна Кораблева на своей странице в Facebook, передают "Известия".

«Сегодня под утро умер мой муж Вадим. Поражение легких 55%. Друзья, я нахожусь в непонятной для меня ситуации…Ковид пришел в мою семью и забрал у нас с Софи Вадима! Я ни разу в жизни не была в такой ситуации», — говорится в сообщении.

Кораблева рассказала, что на данный момент тоже болеет COVID-19 и находится рядом с дочерью Софи.

«Прошу вас, умоляю, пишите только конкретно, что мне делать, приму любую помощь, любой совет. Я обязательно буду держать вас в курсе дела — что и как происходит. Буду благодарна любому конкретному опыту. Сказать, что я потеряна, — ничего не сказать. Услышала много слов поддержки от близких друзей и знакомых — благодарю», — добавила она.

Ранее, 22 июня, Вадим Шатров сообщил на своей странице в Facebook, что находится «на самой передовой борьбы между жизнью и смертью, без большей части легких и в целом в подавленном состоянии».

Режиссеру было 45 лет. Последней его работой стал клип для певицы МакSим «Спасибо», сообщает.

 

Фото: Instagram.com/@youtubebuddha/"Известия"

Теги: Вадим Шатров коронавирус умер

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