Ретейлеры предупредили о невозможности привить 60% сотрудников вовремя

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Поставщики продуктов и ретейлеры попросили мэрию Москвы продлить на месяц срок обязательной вакцинации сотрудников, так как не успевают привить 60% работников. В некоторых компаний число привитых не превышает 17%



Ассоциация «Русбренд» (представляет Procter & Gamble, Nestle, Unilever, The Coca-Cola Company и других) направила обращение мэру Москвы Сергею Собянину, в котором попросила на месяц сдвинуть срок проведения обязательной вакцинации сотрудников от коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо.



В середине июня в Москве из-за роста заболеваемости коронавирусом объявили об обязательной вакцинации 60% сотрудников сферы услуг, в том числе общепита, торговли, салонов красоты и так далее. Согласно указу Собянина, до 15 июля москвичам необходимо сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 августа — вторую.



В письме «Русбренд» отмечает, что запись на вакцинацию растянулась до августа, а «количество доступных вакцин заметно сокращается». Ассоциация указывает, что поставщики и продуктовые ретейлеры не успевают привить необходимое число сотрудников первым компонентом вакцины или однокомпонентным препаратом до предписанного срока, и просит продлить его до 15 августа, пишет РБК.

