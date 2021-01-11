Ректор МГТУ "Станкин" Елена Катаева умерла от осложнений, вызванных коронавирусом

111

Ректор Московского государственного технологического университета "Станкин" Елена Катаева умерла из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе вуза.

"Скончалась от последствий коронавируса", - сообщил представитель пресс-службы. В вузе уточнили, что о ее болезни стало известно в декабре прошлого года.

Ранее в понедельник в пресс-службе Минобрнауки ТАСС сообщили о смерти ректора МГТУ "Станкин" Елены Катаевой, ей было 64 года. Как указано на сайте вуза, Катаева умерла 10 января.

Катаева родилась 14 июня 1956 года в Ленинграде. Была кандидатом технических наук, доктором политических наук, доцентом. В 1990-х занимала должность помощника председателя Ленсовета, впоследствии - мэра города Санкт-Петербурга, работала в аппарате правительства РФ, Администрации президента РФ. В 2001 году стала заместителем министра природных ресурсов РФ, потом два года проработала в качестве зампредседателя Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. До 2017 года являлась членом совета директоров группы "Альфастрахование", председателем совета директоров в ряде крупнейших газораспределительных организаций, была советником генерального директора госкорпорации "Роскосмос".

В 2017 году перешла на работу в МГТУ "Станкин", пост ректора заняла в 2018 году.

Фото: ФГБОУ ВО "МГТУ "Станкин"