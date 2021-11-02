Реакция рынка труда на новые ограничения: наиболее остро отреагировали туризм и общепит

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Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, выяснила, как новые ограничительные меры по противодействию распространению коронавируса отразились на рынке труда Самарской области и в отдельных отраслях бизнеса. В анализ вошли данные по количеству вакансий, открытых в России на неделе с 25 по 31 октября 2021 года в сравнении с сопоставимым периодом сентября 2021 года.

Российский рынок труда в целом не демонстрирует серьезных изменений на фоне ужесточения антиковидных ограничений и объявления новых нерабочих дней. Так, количество вакансий в РФ на неделе с 25 октября сократилось лишь на 0,8% по сравнению с четвертой неделей сентября, в Самарской области на 0,4%. Однако, в разных сферах ситуация заметно отличается.

Наиболее остро на новые ограничения, ожидаемо, отреагировала сфера «Туризм, гостиницы, рестораны». В туризме и общепите среднее количество актуальных вакансий в Самарской области за неделю с 25 октября сократилось на 15% по сравнению с неделей с 27 сентября. Также в топ-3 сфер с отрицательной динамикой вошли юридическая сфера (-10%) и автомобильный бизнес (-3%).

В то же время, наиболее сильную положительную динамику демонстрируют «Консультирование», которое включает в большинстве своем специалистов колл-центров и дистанционного обслуживания клиентов (+19% за неделю с 25 октября к неделе с 27 сентября 2021 года), «Административный персонал» (+8%), «ИТ, интернет, телеком» (+6%).