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Постковидный синдром развивается далеко не у всех переболевших, но может проявиться даже у пациентов, которые перенесли заболевание легко или в бессимптомной форме. Об этом заявил РИА Новости врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Длительность постковидного синдрома в среднем составляет 4-4,5 месяца с момента появления симптомов. Самые распространенные проявления – нарушение функции легких, включая одышку и невосстанавливающееся насыщение кислородом, сообщил врач. С такими изменениями сталкиваются до 70% пациентов.

Далее идут астено-вегетативный синдром и нервное расстройство. Оно включает повышенную утомляемость, раздражительность, снижение концентрации внимания и, как следствие, снижение качества жизни в целом.

Различные функционально-неврологические нарушения встречаются у 50-60% пациентов с постковидным синдромом.

Примерно у 30% обнаруживаются стойкие неврологические нарушения, около 20-25% сталкиваются с поражением сердца – повреждением его оболочки или миокарда, у 50% наблюдается поражение сосудов, порядка 25-30% приходится на желудочно-кишечные нарушения, заключил Поздняков.