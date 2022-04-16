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Распространение омикрон-штамма ведет к обновлению коллективного иммунитета в стране

16 апреля 2022 12:26
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Распространение омикрон-штамма ведет к обновлению коллективного иммунитета в стране

Распространение омикрон-штамма ковида, который в большинстве случаев переносится бессимптомно, ведет к обновлению коллективного иммунитета в стране, который сформировался при первых вариантах вируса. Такое мнение высказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. По его словам, особенностью распространения "омикрона" стало также снижение числа госпитализаций. "Однако людям из групп риска все равно следует быть осторожными, так как у них больше вероятность попасть в больницу", – предупредил врач. Жемчугов также напомнил о ревакцинации.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщали, что более 96% выявляемых случаев коронавируса в России приходятся на штамм "омикрон", еще 1,5% – на дельта-штамм. Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России опустился за неделю с 46,5% до 45%, передает Радио Маяк.

Теги: Коронавирус

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