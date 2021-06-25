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QR-коды для переболевших COVID-19 появятся на портале госуслуг не позднее конца месяца

25 июня 2021 09:19
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QR-коды для переболевших COVID-19 появятся на портале госуслуг не позднее конца месяца

QR-коды для переболевших COVID-19 появятся на портале госуслуг не позднее конца месяца. Для этого человек должен иметь там подтвержденную учётную запись, сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, единый регистр переболевших есть у Минздрава, там около 9 млн записей. Подавляющее большинство тех, кто жалуется на отсутствие QR-кода о прохождении вакцинации, ранее имели неподтвержденную учетную запись на портале, либо медорганизация не полностью внесла данные по вакцинированному или внесла с ошибкой. Для таких случаев на портале госуслуг есть специальная кнопка, которая поможет отправить через форму обратной связи жалобу, и сведения добавят, сказал Качанов.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 28 июня посещать заведения общепита смогут только привитые от COVID-19, переболевшие им не ранее, чем полгода назад, а также люди с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее, чем за 72 часа. Аналогичные ограничения вводятся в Подмосковье, передает Радио Маяк.

Теги: COVID-19 QR-код коронавирус

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