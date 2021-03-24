Путин после прививки от коронавируса чувствует себя хорошо

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Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в среду у президента России Владимира Путина полноценный рабочий день. Ранее Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привьется президент, и не будут показывать сам процесс. Он также отметил, что глава государства – не сторонник "вакцинации под камеры", и даже без этого делает очень много для пропаганды вакцины.

Пресс-секретарь, комментируя выбранное для вакцинации время, также отмечал, что российский лидер к осени планирует подойти в активном состоянии с точки зрения перемещений и неограниченного режима общения с людьми, поэтому нужно, чтобы его иммунитет к этому моменту сохранялся на необходимом уровне, передает Радио Маяк.