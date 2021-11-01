Путин назвал очень сложной ситуацию с коронавирусом в России

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Ситуация с распространением коронавируса в РФ очень сложная, такого числа заболевших никогда не было. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по оборонной тематике в понедельник, передает ТАСС.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства о том, как идет борьба с ковидом в вооруженных силах.

"Я сегодня и председателю правительства [Михаилу Мишустину] об этом сказал, и его заместителю Голиковой Татьяне Алексеевне, и министру здравоохранения [Михаилу Мурашко] - только что со всеми с ними разговаривал. У нас очень сложная ситуация в стране складывается. 40 тысяч, больше 40 тысяч заболевших [за сутки]. Такого никогда не было", - констатировал Путин, заслушав доклад.

Глава государства отметил, что сейчас нужно продолжать работу по борьбе с коронавирусом. По его словам, это крайне важно для всех граждан страны, а для вооруженных сил - "важно вдвойне, втройне".

Он поручил Минобороны в том числе продолжать оказывать поддержку гражданской медицинской службе в борьбе с пандемией. "Если потребуется, может быть, включить и ваши возможности строительного комплекса. Потому что есть необходимость продолжать работу по возведению быстровозводимых медицинских сооружений", - сказал глава государства.

Фото: Евгений Паулин/пресс-служба президента РФ/ТАСС