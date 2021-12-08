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Психические расстройства оказались опасными при COVID-19

8 декабря 2021 11:56
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Психические расстройства оказались опасными при COVID-19

Ученые Манчестерского университета в Великобритании выяснили, что люди с психическими расстройствами, к примеру, с шизофренией, почти в пять раз чаще умирают от коронавируса SARS-CoV-2 и в три раза чаще попадают из-за него в больницу. Об этом сообщается в журнале Molecular Psychiatry..

В рамках исследования были проанализировали данные о 1925 людях, страдающих шизофренией или другими психотическими расстройствами, о 1483 пациентах с биполярным расстройством и 41 448 людях с депрессивным расстройством. Положительный результат тестов на COVID-19 был выявлен у 16 282 человек, 2885 были госпитализированы и 1081 скончались.

Ученые пришли к выводу, что риск смерти от COVID-19 был почти в 4 раза выше у людей с биполярным расстройством. Доля госпитализированных среди людей с COVID-19 и с психотическими или биполярными расстройствами — 35,8% и 37,3% соответственно в сравнении с 16,6% людей, не имеющих тяжелых психических заболеваний.

При этом отмечается, что среди госпитализированных с COVID-19 пациентов, более половины имеют психотические расстройства, пишут "Известия".

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