Проценко: усложнилось лечение COVID-19 из-за мутаций вируса

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Лечить пациентов с коронавирусом стало сложнее, так как не все реагируют на выработанные в пандемию методы терапии, сообщил в четверг главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью радиостанции "Эхо Москвы", пишет ТАСС.

"[Лечение] тяжелее стало, потому что появились пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые не отвечают на выработанные за это время [период пандемии в России] методы терапии", - сказал Проценко.

"Есть ощущение, что меняется вирус, в последнее время мы периодически видим неуспехи терапии, что заставляет задуматься о том, что вирус тоже за эти полтора года несколько изменил свое лицо, мутировал", - пояснил он.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС