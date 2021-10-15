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Проценко назвал ситуацию с коронавирусом в России близкой к критической

15 октября 2021 13:17
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Проценко назвал ситуацию с коронавирусом в России близкой к критической

Врач рассказал, что по всей стране в инфекционные госпитали стремительно поступают новые пациенты, многие в тяжелом состоянии в реанимации. По мнению Проценко, население недостаточно осознает угрозу и не вакцинируется.

Ситуация с распространением коронавируса в России приблизилась к критической, уровень вакцинации среди населения слишком низкий, заявил главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в Телеграм, сообщает РБК.

«Ситуация если не критическая, то близка к этому», — сказал медик. Он указал, что в инфекционных моногоспиталях по всей стране «сейчас очень напряженно», поступает много пациентов. «Это и неудивительно с таким низким уровнем вакцинации!», — отметил специалист. А также заметил, что сколько бы ни было коек в инфекционных госпиталях, они конечны и уже «стремительно заполняются».

Проценко предупредил, что доминирующим в стране стал более опасный, чем первоначальный вариант инфекции, дельта-штамм. Эта разновидность COVID-19 более заразна. Кроме того, у зараженных болезнь протекает иначе, из-за чего им хуже помогают выработанные методы лечения. «Потому много тяжелых пациентов в реанимациях», — пояснил Проценко.

По мнению врача, в сложившихся условиях не нужно «посыпать голову пеплом». Он попросил граждан не затягивать с вакцинацией, а коллег — лучше проводить разъяснительную работу с населением. «Ребята, правда, коронавирус — это не шутка и не выдумка, удивительно, что во второй год пандемии нужно еще убеждать людей в этом. Коллеги, врачи, я обращаюсь и к вам, давайте уже начнем откровенно и без прикрас говорить с нашими соотечественниками. Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно не дорабатываем», — написал Проценко.

Врач призвал соблюдать элементарные меры безопасности и пользоваться масками. Он добавил, что в борьбе с распространением коронавируса поможет ранняя диагностика, которая прервет цепочки заражений. «Программа Правительства Москвы по экспресс-тестированиям в школах, центрах госуслуг и популярных общественных местах — правильная и своевременная мера», — отметил Проценко.

Накануне в России установили сразу два рекорда — по заболеваемости и по смертности. Впервые за время пандемии за сутки выявили 31 299 новых зараженных и 986 умерших среди заболевших. Общее число зараженных выросло до 7 млн 892 тыс. 980 человек.

В Кремле также связывали рост смертности с низкой вакцинацией. «Уровень вакцинации у нас маленький, непозволительно маленький. Отсюда у нас такая большая смертность», — указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Объявление локдаунов в регионах Кремль считает «нежелательным сценарием». В то же время все больше субъектов вводит QR-коды для привитых и переболевших и обращается к идее обязательной вакцинации некоторых категорий граждан. Источник РБК, близкий к мэрии Москвы, говорил, что в столице обсуждают возможное возвращение QR-кодов для посещения ресторанов. Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в октябре критиковал столичные ночные заведения за несоблюдение требований Роспотребнадзора. «Бизнес себя совершенно не корректно ведет, мы раньше жестко не наказывали, но значит, будем действовать жестче, в том числе закрывать на 90 суток», — предупредил он.

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