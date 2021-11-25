Против введения QR-кодов в общественном транспорте Самары выступают 7 из 10 горожан

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Уже несколько дней в Республике Татарстан действует запрет на проезд в общественном транспорте без QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, или справки о медотводе. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как жители Татарстана относятся к такой мере и считают ли целесообразным введение системы QR-кодов россияне из Самары.

Так, лишь каждый пятый житель Республики Татарстан одобряет ввод системы QR-кодов в общественном транспорте (20%), 63% респондентов — против. В общероссийском опросе (исключая Республику Татарстан), 14% респондентов считают, что в общественном транспорте их региона тоже следует ввести систему QR-кодов, 65% — против.



В Самаре 67% опрошенных сказали, что выступают против такого нововведения в общественном транспорте мегаполиса, а поддерживают такие антиковидные меры только 15% респондентов в городе. Процент одобряющих такую инициативу оказался средним для российских городов-милионников, а вот процент противников среди опрошенных − один из самых низких в России.

В целом в стране мужчины чаще женщин поддерживают идею о QR-кодах в общественном транспорте: 16% против 11%. Больше всего же сторонников — среди россиян с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (20%), а также вакцинированных от коронавируса граждан (также 20% против 2% среди антипрививочников).



Среди российских мегаполисов чаще всего введения QR-кодов в общественном транспорте хотят в Краснодаре (20%), Волгограде (18%) и Перми (17%). Меньше всего сторонников — в Челябинске (4%) и Екатеринбурге (6%). Однако во всех регионах большинство опрошенных против запретов.



Место проведения опроса: Республика Татарстан

Время проведения: 22—24 ноября 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население Республики Татарстан старше 18 лет

Размер выборки: 500 респондентов