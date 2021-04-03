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Производство вакцины "Спутник V" в ряде зарубежных стран выйдет на полную мощность в апреле

3 апреля 2021 10:17
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Производство вакцины "Спутник V" в ряде зарубежных стран выйдет на полную мощность в апреле.

Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе встречи с Владимиром Путиным.

По словам Дмитриева, достигнуты договоренности с 10-ю странами. Индия и Корея уже сейчас производят российскую вакцину, – добавил глава фонда. Дмитриев также отметил, что препарат, произведенный на зарубежных площадках, может поступать и в Россию. Глава РФПИ считает, что до июня можно провакцинировать всех желающих россиян за счет тех производственных возможностей, которые есть в нашей стране и за рубежом. Путин, в свою очередь, отметил значительный вклад фонда в борьбу с ковидом, в том числе в продвижении вакцин на мировые рынки. Президент также указал на то, что и тест-системы, произведённые в России, определяют практически все варианты мутаций, передает Радио Маяк.

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