Производство вакцины "Спутник V" в ряде зарубежных стран выйдет на полную мощность в апреле.

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Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе встречи с Владимиром Путиным.

По словам Дмитриева, достигнуты договоренности с 10-ю странами. Индия и Корея уже сейчас производят российскую вакцину, – добавил глава фонда. Дмитриев также отметил, что препарат, произведенный на зарубежных площадках, может поступать и в Россию. Глава РФПИ считает, что до июня можно провакцинировать всех желающих россиян за счет тех производственных возможностей, которые есть в нашей стране и за рубежом. Путин, в свою очередь, отметил значительный вклад фонда в борьбу с ковидом, в том числе в продвижении вакцин на мировые рынки. Президент также указал на то, что и тест-системы, произведённые в России, определяют практически все варианты мутаций, передает Радио Маяк.