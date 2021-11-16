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Продлено до 2024 год действие правил профилактики COVID-19 

16 ноября 2021 14:48
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Помимо этого, Роспотребнадзор утвердил сроки доставки материалов для анализа на COVID-19.

Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики COVID-19 до 2024 года. Соответствующее постановление опубликовано во вторник, 16 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации, передают "Известия".

В частности, из документа стало известно, что вакцинированные или переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев не будут находиться на двухнедельном карантине в случае контакта с заболевшим COVID-19.

«Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания», — говорится в постановлении.

Граждане, которые не привились от инфекции и не болели COVID-19 в течение последних шести месяцев, должны 14 дней соблюдать домашний режим, если они контактировали с теми, у кого выявлен COVID-19.

«Лицо, контактировавшее с больным COVID-19, должно находиться в изоляции (в обсерваторе, по месту жительства) не менее 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 или до выздоровления (в случае развития заболевания)», — говорится в постановлении.

Помимо этого, Роспотребнадзор утвердил сроки доставки материалов для анализа на COVID-19.

«Время доставки материалов в лабораторию для исследования на COVID-19 не должно превышать 24 часов с момента отбора», — сказано в постановлении.

Документ вступает в силу с 17 ноября.

 

Фото:   Сергей Савостьянов/ТАСС

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