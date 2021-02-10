Я нашел ошибку
Главные новости:
На разработку ушло более полугода. Для исследования использовали несколько сотен снимков пациентов. 
В Клиниках СамГМУ тестируют систему для оценки тяжести поражения легких при COVID-19
А также масочный режим и ограничения для посещения несовершеннолетними торговых центров без сопровождения взрослых.
Продлен до 28 февраля режим самоизоляции для жителей 65+
Он участвует в следственных действиях по делу о лжесвидетелях.
В ОНК сообщили, что Ефремов пробудет в СИЗО "Водник" в Москве около 5 месяцев
Нововведение доступно для клиентов с 11-значным номером лицевого счета.
«ЭнергосбыТ Плюс» упростил передачу показаний приборов учета ГВС для клиентов
Направленном на продвижение здорового образа жизни в регионе.
Самарцев приглашают принять участие в социологическом опросе
Из ленты, произведенной самарскими металлургами, изготовят медицинские колпачки для укупорки первой зарегистрированной в мире вакцины Спутник V. 
Прокатный цех Арконик СМЗ работает над выпуском алюминиевой ленты
48% из них - граждане старше 60 лет.
Число привитых от коронавируса жителей СО приближается к 50 тысячам
Ключевое требование здесь, по словам Путина, — оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой.
Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников
Самара  -13 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.85
-0.27
EUR 89.57
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Изобретение Адольфа Сакса зазвучит в «Жигулевской долине»
В СОУНБ открывается выставка об Альфреде фон Вакано
В СОУНБ начинается подготовка к «Тотальному диктанту» - 2021
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Продлен до 28 февраля режим самоизоляции для жителей 65+

10 февраля 2021 17:53
66
А также масочный режим и ограничения для посещения несовершеннолетними торговых центров без сопровождения взрослых.

Оперштаб Самарской области по противодействию распространения COVID-19 продлил до 28 февраля:

- режим самоизоляции для жителей 65+

- масочный режим 

- ограничения для посещения несовершеннолетними торговых центров без сопровождения взрослых.

Рекомендовано:

- усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и местах массового пребывания,

- усилить контроль за санитарной обработкой общественного транспорта, мест массового пребывания, передает пресс-служба оперштаба СО.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Видео
9 февраля 2021  13:40
Самарцев предупреждают, как не стать жертвой обманщиков
Самарцев предупреждают, как не стать жертвой обманщиков
Видеоролики Банка России с простыми правилами, чтобы не стать жертвой обманщиков.
Криминал
1894
4 февраля 2021  09:38
В Самарской области в 20 раз увеличили финансирование меры поддержки семей по соцконтракту
В Самарской области в 20 раз увеличили финансирование меры поддержки семей по соцконтракту
Впервые такая помощь в этом году будет предоставляться на условиях софинансирования из федерального (681,8 млн. руб.) и регионального (367,1 млн. руб.) бюджетов
Экономика региона
7104
4 февраля 2021  09:30
Дмитрий Азаров: Более двух миллионов жителей Самарской губернии получат соцвыплаты
Дмитрий Азаров: Более двух миллионов жителей Самарской губернии получат соцвыплаты
Почти 35 миллиардов рублей направлено на соцпомощь жителям области в 2021 году.
Экономика региона
6556
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
46658
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
48360
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
47870
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самаре перекроют еще один дублер Ново-Садовой
10 февраля 2021  13:49 
В Самаре перекроют еще один дублер Ново-Садовой
Ограничение начнет действовать 11 февраля. Дорога будет перекрыта до окончания работ. Транспорт
414
Снова 10 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
10 февраля 2021  13:42 
Снова 10 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
На 10 февраля в регионе подтверждены 302 случая новой коронавирусной инфекции. Здравоохранение
434
Оформить недвижимость в другом регионе самарцы теперь могут через МФЦ
10 февраля 2021  12:49 
Оформить недвижимость в другом регионе самарцы теперь могут через МФЦ
Такой способ подачи документов, когда заявитель находится в одном регионе России, а недвижимость, право на которую он оформляет - в другом субъекте РФ, называется... Социум
595
В Самаре почтили память погибших сотрудников УВД
10 февраля 2021  12:15 
В Самаре почтили память погибших сотрудников УВД
Страшный пожар в Главном управлении внутренних дел по Самарской области произошёл 10 февраля 1999 года. Социум
434
По поручению Дмитрия Азарова в регионе ведется постоянный мониторинг исполнения приоритетов, контроль за качеством и сроками проведения работ.
9 февраля 2021  20:45 
Школы, дороги и поддержка малого бизнеса: Дмитрий Азаров провел Совет по реализации национальных проектов
По поручению Дмитрия Азарова в регионе ведется постоянный мониторинг исполнения приоритетов, контроль за качеством и сроками проведения работ. Политика региона
1937
Весь список
Акценты
Оформить недвижимость в другом регионе самарцы теперь могут через МФЦ
10 февраля 2021  12:49 
Оформить недвижимость в другом регионе самарцы теперь могут через МФЦ
Такой способ подачи документов, когда заявитель находится в одном регионе России, а недвижимость, право на которую он оформляет - в другом субъекте РФ, называется... Социум
595
Кибермошенничество: как не стать жертвой обманщиков
10 февраля 2021  12:39 
Кибермошенничество: как не стать жертвой обманщиков
Сейчас в Интернете существует немало интернет-площадок, на которых можно легко купить или продать любой товар. Криминал
407
В Самарском регионе стартовала масштабная акция Алиментщик»
10 февраля 2021  11:00 
В Самарском регионе стартовала масштабная акция «Алиментщик»
Судебные приставы Самарской области объявили охоту на неплательщиков алиментов. Цель мероприятия: дойти до каждого алиментщика.  Социум
458
Весь список
Прямая речь/Интервью
Самарская область сократила бюджет Крыльев Советов почти в два раза
8 февраля 2021  17:34 
Самарская область сократила бюджет «Крыльев Советов» почти в два раза
Гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий прокомментировал экономическую ситуацию клуба. Экономика региона
2955
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
28 января 2021  13:25 
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
11545
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
18485
Весь список
Новости Тольятти
10 февраля 2021  14:25
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии.
Тольятти принимает личный чемпионат мира по мотогонкам на льду
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии. Новости Тольятти
323
9 февраля 2021  16:56
Общий объем финансирования компаний с момента создания ОЭЗ составил почти 16 млрд рублей.
Инвестиции резидентов ОЭЗ «Тольятти» выросли на 87%
Общий объем финансирования компаний с момента создания ОЭЗ составил почти 16 млрд рублей. Новости Тольятти
1373
4 февраля 2021  13:10
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Напряженность на рынке труда составила  1,6 человек на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
5931
Весь список