Продлен до 28 февраля режим самоизоляции для жителей 65+

Оперштаб Самарской области по противодействию распространения COVID-19 продлил до 28 февраля:
- режим самоизоляции для жителей 65+
- масочный режим
- ограничения для посещения несовершеннолетними торговых центров без сопровождения взрослых.
Рекомендовано:
- усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и местах массового пребывания,
- усилить контроль за санитарной обработкой общественного транспорта, мест массового пребывания, передает пресс-служба оперштаба СО.
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