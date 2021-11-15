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Привившиеся россияне снова могут получить призы

15 ноября 2021 09:07
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Привившиеся россияне снова могут получить призы

Постановление правительства об этом вступило в силу 14 ноября.

По 100 тысяч рублей получит тысяча человек. Участвовать в акции смогут все, кто вакцинировался одним из российских препаратов. При этом если прививка состоит из двух компонентов, претендовать на вознаграждение могут те, кто прошел процедуру полностью.

Мероприятие проводится на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Победителей определяет компьютер. Информация доступна в личном кабинете на портале госуслуг, собощает Радио Маяк.

 

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