Правительство полностью закрыло въезд в Россию из девяти стран из-за ковида

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Российское правительство из-за распространения коронавируса полностью запретило иностранцам въезд в РФ из девяти африканских стран и Гонконга, отменив существовавшие ранее исключения для владельцев дипломатических паспортов и служебных виз, а также некоторых других категорий граждан. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано в пятницу, передает ТАСС.

Документ вносит изменения в распоряжение от 16 марта 2020 года, которое вводило временное ограничение на въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, но также и определяло круг лиц, не подпадающий под эти ограничения. Послабления действовали, в частности, для владельцев дипломатических и служебных паспортов, таких же виз; экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад.

Согласно новому документу, при въезде из ряда стран эти исключения не действуют. "Ботсвана, Зимбабве, Специальный административный район Гонконг Китайской Народной республики, Лесото, Мадагаскар, Мозамбик, Намибия, Танзания, Эсватини, Южно-Африканская Республика", - указано в перечне таких территорий. Таким образом, въезд иностранцев оттуда в Россию временно полностью запрещен.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС