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Постановление губернатора Дмитрия Азарова о мерах противодействия коронавирусной инфекции.



Доступ в театрально-концертные, цирковые организации, культурно-досуговые учреждения, кинотеатры, бассейны, фитнес-центры, спортивные клубы и залы с 11 октября будет возможен только при наличии:



- сертификата о прививке от COVID-19;

- или документа о перенесенном заболевании.



Оперативные штабы муниципалитетов самостоятельно будут принимать решения о предоставлении образовательных услуг учащимся 6-10 классов в дистанционном режиме. Минобрнауки области в случае принятие решений должно обеспечить их реализацию.



Данные меры обусловлены ростом заболеваемости COVID-19.