Последствия за купленные сертификаты ковид обойдутся очень дорого

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Предложения о продаже поддельных сертификатов о вакцинации в Telegram и на форумах в даркнете появляются довольно часто. Продавцы просят у граждан паспортные данные и номер СНИЛС, а позже присылают скриншот из федерального регистра вакцинированных, подтверждающий сделанную прививку. Как поясняют продавцы фальшивых сертификатов, ампулу с препаратом при этом утилизируют так, как если бы вакцинация была проведена.

Такая услуга в среднем стоит от 10 до 20 тысяч рублей, а процедура лжевакцинации занимает 21 день — через это время у покупателя на «Госуслугах» появляются отметки о получении двух компонентов вакцины.

Последствия за использование и подделку документов обойдутся еще дороже. В Российском законодательстве незаконные операции с сертификатами о проведенной вакцинации от COVID-19 попадают под статью 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», уголовное наказание предусматривается не только за изготовление поддельных документов, но и за их использование. Максимальное наказание за подделку и сбыт сертификата о вакцинации - до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение - до одного года.

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 –(846) - 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты». Кроме того оставить свое обращение вы можете на сервисе приема обращений сайта 63.мвд.рф