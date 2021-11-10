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Последняя волна коронавируса распространяется быстрее предыдущих

10 ноября 2021 13:33
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Последняя волна коронавируса распространяется быстрее предыдущих

Последняя волна коронавируса распространяется быстрее предыдущих, – заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По мнению специалистов, третья волна плавно перешла в четвертую, ситуация усугубляется распространением дельта-штамма. Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19.

Почти 260 тыс. больных коронавирусом находятся в больницах в РФ, из них 30 тысяч находятся в тяжелом состоянии и 7 тысяч в реанимации.

При этом вакцинированных пациентов в реанимации нет, – сообщил глава Минздрава на заседании комитета Госдумы по здравоохранению, передает Радио Маяк.

По его данным, количество заболевших коронавирусом после прививки не превышает 3-4%, даже при циркуляции новых штаммов. "Это очень хороший результат", – отметил министр.

Теги: Коронавирус

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