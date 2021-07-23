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Попова заявила о снижении темпов распространения коронавируса в России

23 июля 2021 15:46
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Однако она отметила, что при этом в 57 регионах сохраняется рост заболеваемости COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 23 июля, заявила о снижении уровня распространения коронавируса в России, однако отметила, что при этом в 57 регионах сохраняется рост заболеваемости COVID-19, передают "Известия".

«За прошедшие пять суток мы отмечаем продолжающееся снижение темпов прироста заболеваемости, преимущественно за счет снижения темпов в Москве и Московской области. <…> Рост заболеваемости сохраняется в 57 регионах, стабилизация — в 18, и снижение — в 10 регионах Российской Федерации»,— сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Попова заявила о тенденции к стабилизации ситуации с COVID-19 в Крыму, но подчеркнула, что в целом ситуация остается напряженной.

Михаил Мишустин отметил, что темпы вакцинации выросли почти вдвое по стране в последнее время. 

Он также указал, что ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной. 

 

Фото: соцсети

Теги: Анна Попова коронавирус

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