Попова заявила о снижении темпов распространения коронавируса в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 23 июля, заявила о снижении уровня распространения коронавируса в России, однако отметила, что при этом в 57 регионах сохраняется рост заболеваемости COVID-19, передают "Известия".

«За прошедшие пять суток мы отмечаем продолжающееся снижение темпов прироста заболеваемости, преимущественно за счет снижения темпов в Москве и Московской области. <…> Рост заболеваемости сохраняется в 57 регионах, стабилизация — в 18, и снижение — в 10 регионах Российской Федерации»,— сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Попова заявила о тенденции к стабилизации ситуации с COVID-19 в Крыму, но подчеркнула, что в целом ситуация остается напряженной.

Михаил Мишустин отметил, что темпы вакцинации выросли почти вдвое по стране в последнее время.

Он также указал, что ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной.

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