Попова: срок действия ПЦР-теста ограничат 48 часами

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Из-за особенностей штамма "омикрон" принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72, а 48 часами, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

"С учетом особенности нового штамма "омикрон", его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма, нами принято решение, ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48",- сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Фото из открытых источников