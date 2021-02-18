Попова предупредила о большом риске заразиться коронавирусом

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В России все еще фиксируется большое количество случаев COVID-19, возможность встретить инфекцию достаточно высокая, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

"Общими усилиями нам удается сдерживать распространение (коронавируса – ред.), и все ежедневные цифры регистрации снижаются. Двенадцать тысяч в сутки - это большое количество зарегистрированных случаев. А мы знаем еще и бессимптомные случаи. И значит, это количество еще больше", - рассказала Попова интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

Это, по словам главы Роспотребнадзора, говорит о том, что возможность встретить вирус в популяции среди людей достаточно высока.

"Все респираторные инфекции приходят в середине января, в феврале и в марте. Сейчас нельзя сказать, что все прошло, и мы отпускаем ситуацию. Это не так. Сегодня риски еще достаточно велики. Во-первых, иммунная система сегодня слабее, чем она была осенью. Нельзя обольщаться, отпустить ситуацию и, к несчастью, заболеть", - заявила Попова.

"Есть еще такое достаточно известное эпидемиологическое правило: тяжелее всех болеют люди, которые заболевают в начале эпидситуации и в конце. Вот сейчас главное не попасть в число тех, кто заболевает на излете эпидситуации", - подытожила глава Роспотребнадзора.

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