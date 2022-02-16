Попова отметила, что в России вторую неделю наблюдается снижение темпов распространения коронавируса

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В России вторую неделю наблюдается снижение темпов распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

"В РФ пятую неделю продолжается подъем заболеваемости, эпидситуация остается достаточно напряженной, но необходимо отметить, что если на третьей-четвертой неделе текущего года еженедельный прирост составлял 100%, <...> то вот вторую неделю [подряд] видим замедление темпов роста", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, сейчас рост в стране составляет 18,5%.

"На прошедшей неделе увеличилось число субъектов, где мы видим снижение заболеваемости. Напомню, если на предыдущей неделе это был всего один субъект Российской Федерации - город Москва, то на прошедшей неделе это уже 10 субъектов", - сказала Попова.

Охват тестированием на коронавирусную инфекцию в России более чем в два раза превышает нормативный показатель.

По словам главы Роспотребнадзора, 72,5% случаев заболевания приходится на штамм "омикрон". Максимальный рост заболеваемости специалисты отметили среди взрослых старше 65 лет.

Попова подчеркнула, что существенно низким остается процент пациентов с пневмонией.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС