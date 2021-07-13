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Попова: Обязательная вакцинация введена в 25 регионах России

13 июля 2021 10:53
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Попова: Обязательная вакцинация введена в 25 регионах России

Обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для некоторых категорий граждан уже введена в 25 регионах России. Об этом сообщила ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В перечень включены профессии, предполагающие тесный контакт с большим количеством людей -медики, сотрудники сферы торговли, услуг, учреждений культуры. Попова также отметила, что что в ряде регионов есть негативные примеры того, как проведение массовых мероприятий спровоцировало рост заболеваемости ковидом.

Так, в Липецкой области региональные власти приняли решение (без учета позиции санитарных врачей) провести фестиваль в конце июня. В нем приняли участие более 10 тысяч человек. Через неделю зафиксирован рост заболеваемости на 11%.

Ранее глава Роспотребнадзора подписала постановление о критериях для принятия регионами решения о возможности проведения массовых мероприятий. Темп прироста инфицированных за неделю в субъекте не должен быть более 5%. В таком случае можно проводить массовые мероприятия с участием от одной до трех тысяч человек.

Фото: Pixabay.com

Теги: вакцинация коронавирус Попова

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